В полиции рассказали обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. По данным правоохранителей, Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с помощником нардепа Анны Скороход Рустамом Джамбулатовым. После этого он сел в машину Джамбулатова и поехал по Киеву. Тот предложил отвезти его домой, но из-за ссоры с сожительницей Поляков отказался.

Джамбулатову надоело общение с Поляковым и он предложил ему на такси добраться домой. Когда такси двигалось по Киеву, водитель нарушил ПДД, пересек двойную сплошную. Его остановили полицейские и во время проверки документом у таксиста, заметили на заднем сиденье человека в полулежачем состоянии.

Таксист сообщил, что пассажиру стало плохо из-за состояния алкогольного опьянения. Полицейские осмотрев пассажира поняли, что ему нужна помощь, вызвали скорую и сами пытались его реанимировать. Его пытались вернуть к жизни дефибрилятором, но Поляков умер.

Есть несколько версий: хроническая болезнь, которая могла привести к смерти, или отравление неизвестным веществом самостоятельно, или при влиянии иных лиц.

В полиции Киева на брифинге подтвердили информацию "Страны", что Рустам Джамбулатов был допрошен, но не задержан.

Также начальник полиции Киева Выговский сказал, что он не находится в санкционных списках СНБО. Там его однофамилец.

Напомним, 8 октября патрульные полицейские остановили такси за нарушения ПДД и обнаружили на заднем сидении нардепа Полякова без сознания. На место событий приехала "Скорая", но медики не смогли реанимировать Полякова. Как показало вскрытие, он умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

За несколько дней до смерти он рассказал, как "слугам народа" платили за голосование за законопроект об олигархах прямо в туалете Верховной Рады.

Также "Страна" сообщала, что глава комитета по соцполитике Галина Третьякова не только не расстсроилась, но и порадовалась смерти нардепа.