В Сети появились фото переписки отметившегося в нескольких скандалах нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, в которой речь идет о том, как уберечься от отравления. Вероятно, после шокирующей истории с внезапной гибелью нардепа Антона Полякова некоторые народные избранники почувствовали необходимость подстраховать свою безопасность.

Скриншоты переписки публикует телеграм-канал "Через плечо".

На фото видно, что некая Татьяна рекомендует Брагару пить только из запечатанной бутылки.

"А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней... Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это сто процентная безопасность, - говорится в сообщении.

Брагар тут же соглашается с советчицей и добавляет, "это все говорят".

"Варенное яйцо в шкарлупе - безопасно в любом случае", - советует ему собеседница.

Напомним, в прошлом году Брагар стал фигурантом громкого скандала, который вспыхнул после того, как депутат от "Слуги народа" посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

А вечером 3 июля 2021 года в Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар, ранее поддержавший легализацию медицинского каннабиса. Правоохранители выяснили, что нардеп управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения. Сам Брагар это отрицал.

Позже полиция отменила протокол о вождении под наркотиками, составленный в отношении "слуги народа" Брагара. Также нардепу Брагару вернули водительские права. А остановившим народного избранника полицейским объявили выговор.