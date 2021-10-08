Народные депутаты подали ходатайство об отстранении нардепа от "Слуги народа" и председателя Комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой от пяти заседаний Рады, после того как она в партийном чате написала о своей радости от смерти Полякова.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Рады.

При этом, как рассказывают не под запись "слуги народа", Третьякову вряд ли будут увольнять с поста главы комитета. При этом сама нардеп, как следует из ее ноовго сообщения в партийном чате, ни в чем не раскаивается.

"И не взывайте к моей гуманитарной (возможно она имела ввиду гуманной - Ред.) сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа", - написала Третьякова.

После скандала вокруг сообщений Третьяковой депутаты начали покидать партийный чат. Всего удалилось около 15 человек, в том числе и Александр Качура, Богдан Яременко и Андрей Холодов. Депутаты пишут, что нужно создать новый, фильтрованный чат, чтобы не было "сливов".

Между тем нардеп от фракции "За будущее" Тарас Батенко заявил, что уже собрал подписи за отзыв Третьяковой с должности главы комитета. Об этом сообщают Вести.

Напомним, народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее") умер утром 8 октября. Об обстоятельствах его смерти подробно писала "Страна".

За несколько дней до смерти он рассказал о том, как народным депутатам от фракции "Слуга народа" прямо в туалете Рады платили за голосование за законопроект об олигархах.

Также мы рассказывали, как Третьякова в чате "слуг народа" обрадовалась смерти Полякова.