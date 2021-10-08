В распоряжении "Страны" оказался скриншот с сообщением народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, в котором она радуется смерти нардепа Антона Полякова (депутатская группа "За будущее").

"Как по мне, то это минус один враг. То есть - все хорошо. Расследование должно быть", - написала Третьякова в партийный чат "Слуги народа".

Стоит отметить, что за несколько дней до своей смерти Антон Поляков в эфире "Украина 24" рассказал о том, что народным депутатам от фракции "Слуга народа" прямо в туалете Верховной рады платили за голосование за законопроект об олигархах.

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти Полякова. Патрульная полиция остановила такси за нарушения ПДД и обнаружила нардепа на заднем сидении, он был без сознание. Приехавшие на вызов медики не смогли реанимировать Полякова. После этого автомобиль изъяли, а водителя допросили следователи. Как показали результаты вскрытия, нардеп умер от от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Как писала "Страна", депутату от "Слуги народа" Анне Скороход после известия о смерти Полякова стало плохо и в парламент вызвали "Скорую".