Сопровождавший Полякова перед смертью Джамбулатов не является подозреваемым - полиция
В полиции Киева на брифинге подтвердили информацию "Страны" о том, что помощник нардепа Анны Скороход Рустам Джамбулатов, который вечером перед смертью Полякова находился с ним в ресторане, был допрошен, но не задержан. В полиции уточнили, что Джамбулатов не является подозреваемым по этому делу.
Также начальник полиции Киева Иван Выговский сказал, что Джамбулатов не находится в санкционных списках СНБО. Там его однофамилец.
Напомним, ночью 8 октября в Киеве умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.
В полиции уже официально подтвердили смерть нардепа. По их данным, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".
Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.
На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.
Также сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" призывает не плодить конспирологические теории вокруг смерти Полякова.