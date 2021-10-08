В полиции Киева на брифинге подтвердили информацию "Страны" о том, что помощник нардепа Анны Скороход Рустам Джамбулатов, который вечером перед смертью Полякова находился с ним в ресторане, был допрошен, но не задержан. В полиции уточнили, что Джамбулатов не является подозреваемым по этому делу.

Также начальник полиции Киева Иван Выговский сказал, что Джамбулатов не находится в санкционных списках СНБО. Там его однофамилец.

Напомним, ночью 8 октября в Киеве умер народный депутат Поляков. Одним из первых о смерти депутата сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции уже официально подтвердили смерть нардепа. По их данным, депутату стало плохо в такси, а умер он в карете "скорой". Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии.

На заседании Верховной Рады 8 октября память нардепа Полякова почтили минутой молчания.

Также сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" призывает не плодить конспирологические теории вокруг смерти Полякова.