После смерти народного депутата Антона Полякова ("За майбутне") поползли слухи о его романе с депутатом Анной Скороход. Девушке сегодня стало плохо в помещении комитетов Вверховной, она потеряла сознание и уехала на карете скорой помощи.

Некоторые СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что Анна даже в состоянии шока пыталась дозвонится Полякову и говорила, что беременная.

О том, что у Антона и Анны были любовные отношения никто из коллег не говорит прямо, но отмечают, что они тесно дружили, рядом сидели в комитете ВР и часто были замечены вместе вне сессионного зала. На пример, пару летом сфотографировали в одном из кафе Львова во время проведения джазового фестиваля.

А слухи о том, что они состояли в отношениях сегодня распустил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В партийном чате он написал, что Антона и Анны якобы был служебный роман, но недавно Скороход ушла от Полякова.

Поляков и Скороход. Фото: УНИАН

На брифинге полиции Киева сегодня раскрыли новые обстоятельства смерти нардепа: Антон накануне употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым, помощником нардепа Скороход, после чего Поляков сел в его машину и поехал по Киеву. Домой ехать не хотел, мол, поругался со своей девушкой. Тогда Джамбулатов предложил пересесть на такси, в котором нардеп в последствии скончался.

Правда, имя девушки он не назвал.

Как уже писала "Страна", в полиции рассматривают несколько версий смерти нардепа: хроническая болезнь, которая могла привести к смерти, или отравление неизвестным веществом самостоятельно или при влиянии иных лиц.