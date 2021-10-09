История скоропостижной смерти народного депутата Антона Полякова обрастает новыми деталями. 33-летний политик скончался в ночь с четверга на пятницу на заднем сидении такси.

Вчера, ближе к середине дня полиция озвучила свои версии. Все они сходятся к тому, что Поляков либо умер от проблем со здоровьем - то есть, естественных причин - либо отравился каким-то веществами или алкоголем.

Хотя к обеим гипотезам есть серьезные вопросы.

"Страна" собрала всю главную информацию по итогам дня и проанализировала ее.

Что было известно о смерти Полякова утром

Утром в пятницу полиция Киева опубликовала пресс-релиз. Из него следовало в Днепровском районе Киева найден мертвым народный депутат Антон Поляков.

Ему стало плохо в такси во время движения, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Генпрокурор Ирина Венедиктова к этому вскоре добавила, что патрульные обнаружили Полякова в бессознательном состоянии в такси, которое остановили из-за нарушения ПДД. Была вызвана "скорая", но врачи не смогли его реанимировать. Все ценные вещи, документы и деньги были при погибшем.

Еще она рассказала, каким образом политик оказался в такси - сел на остановке общественного транспорта в Днепровском районе. И спустя несколько минут ему уже стало плохо - начало тошнить. Водитель допрашивается.

И полиция Киева, и Генпрокуратура в своих первых сообщениях описали только констатацию гибели. Но не рассказали ни слова о том, что предшествовало смерти нардепа.

Что стало известно после брифинга полиции

В 16:30 начальник полиции Киева Иван Выговский дал брифинг, где рассказал о смерти Антона Полякова подробнее. Появились факты его времяпровождения накануне кончины. А также были озвучены первые версии случившегося.

По словам Выговского, Поляков употреблял алкоголь в одном из ресторанов Киева со своим знакомым, после чего они сели в машину знакомого и поехали по городу.

Знакомого звали Руслан Джамбулатов. Он является помощником депутата Анны Скороход, которую исключили из рядов "слуг народа" одновременно с Поляковым - в ноябре 2019 года.

Джамбулатов предложил Полякову отвезти его домой. Но тот из-за ссоры с сожительницей (по данным СМИ у нардепа был роман со Скороход) он не захотел ехать. И где-то полтора часа товарищи ездили по улицам Киева. После этого нардеп пересел в такси. И дальнейшее действие, в изложении Выговского, происходило уже там.

"Когда авто двигалось по Киеву, водитель нарушил ПДД, пересек двойную сплошную полосу и был остановлен полицейскими. Правоохранители проверяли документы у таксиста и увидели на заднем сиденье погибшего в полулежачем состоянии. Таксист сообщил, что пассажир сел в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Проверив состояние Полякова, полицейские увидели, что ему нужна медицинская помощь. Они сразу вызвали скорую и самостоятельно пытались оказать помощь, однако пострадавший скончался", - сказал глава полиции Киева.

Согласно предварительному освидетельствованию, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой хронической ишемической болезни сердца.

Что касается версий, почему мог случиться сердечный приступ. Их следствие выдвинуло несколько: хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

И хоть пока основной версией, судя по публичным заявлениям полицейских, не является убийство, но, по данным источников "Страны" версию об умышленном отравлении следствие не отбрасывает и будет также разрабатывать.

В крови Полякова обнаружили 1 промилле алкоголя. Сейчас назначена экспертиза и с целью выявления токсических, ядовитых, наркотических и психотропных веществ. По словам Выговского, ее результаты станут известны через день-два.

И еще один важный момент. По словам силовиков, на шее Полякова обнаружены травмы. В полиции говорят, что они могли произойти, когда Полякова вытаскивали из авто для оказания первой помощи.

Полиция опубликовала небольшое оперативное видео с места гибели. Впрочем, ясности оно не добавляет.

Также из вечернего брифинга шефа полиции Киева в деле, помимо водителя такси и погибшего, появились еще две личности - товарищ и сожительница.

Товарищ, с которым выпивал Поляков накануне - Руслан Джамбулатов, помощник нардепа Анны Скороход.

На парламентских выборах 2019 года был самовыдвиженцем на мажоритарном округе, но не набрал нужное количество голосов.

В реестрах Руслан Джамбулатов числится, как основатель ООО "Тагард Секьюрити" и ООО "Херсонхолод".

Его брата Рустама Джамбулатова, бизнесмена чеченского происхождения, называют "королем конфиската". Он торговал конфискатом и общался с прокурором Чибисовым. В мае этого года СНБО внесло его в списки "воров в законе", против которых были введены санкции.

По словам Ивана Выговского, Руслан Джамбулатов был допрошен и отпущен. И подозреваемым он пока не является.

Сожительница, с которой якобы поссорился накануне Поляков - это, предположительно, нардеп Анна Скороход. Слухи об их связи вчера пошли в Верховной Раде.

Скороход также пришла в Раду как "слуга народа", но в 2019 году вместе с Поляковым была исключена. Нардепы перешли в "За будущее" и сидели рядом в сессионном зале.

Антон Поляков и Анна Скороход. Фото: ukranews.com

Поляков и Скороход не афишировали свои отношения по причине того, что Анна замужем (была ранее или сейчас тоже - точно неизвестно).

В СМИ есть лишь одно фото, похожее на романтическое. Оно сделано во Львове летом 2021 года - пара сидит в кафе, девушка склонила голову на плечо парню.

Поляков и Скороход. Фото: ТаблоID

Выговский сообщил, что она не была допрошена ввиду плохого самочувствия. Очевидцы сообщали, что утром в Раде, узнав эту новость, Скороход была в шоковом состоянии. Якобы кричала, что беременна, и пыталась дозвониться уже умершему Полякову. Из парламента ее увезли на "скорой".

Со ссылкой на главу фракции "СН" Давида Арахамии распространяется информация, что Антон Поляков и Анна Скороход в последнее время жили вместе, однако она ушла и мужчина тяжело переживал разрыв.

Нестыковки и вопросы к делу о смерти Полякова

На основании имеющейся информации уже можно озвучить ряд нестыковок и вопросов к делу о смерти Антона Полякова.

1. Резонансный момент - следы на шее умершего Полякова. Следствие предполагает, что они могли случиться, когда нардепа вытаскивали из машины для оказания помощи.

Впрочем, едва ли можно представить адекватного человека, который будет оказывать помощь таким способом. А вот насильственный характер эти следы носят отчетливый.

2. Акцентируем на количестве выпитого Поляковым. Один промилле алкоголя, заявленный полицией - это около 200 граммов водки или коньяка. Для молодого крепкого мужчины это доза далеко не смертельная. По крайней мере не такая, чтобы от нее останавливалось сердце или человек был мертвецки пьян. И вряд ли была возможна и рвота после такого небольшого количества выпитого.

Более того, если Поляков и Джамбулатов катались по городу полтора часа, нардеп должен был и вовсе протрезветь.

3. Часть о том, как Поляков переместился из авто Джамбулатова в такси - самая непонятная. Изначально сообщалось, что нардеп остановил такси сам. Потом - что его посадил туда Джамбулатов.

Этот период времени и то, что происходило, особенно важны. Поскольку, по совпадению, именно спустя несколько минут после прощания с Джамбулатовым Полякову стало критически плохо.

4. Нельзя не отметить и то, насколько активно разгоняете тема по поводу любовной части. Причем с подачи главы фракции "Слуги народа" Арахамии, который написал об этом в партийном чате.

Создается впечатление, что из покойного Полякова у кого-то есть желание сделать подростка, который перешел в полный неадекват из-за расставания с женщиной.

5. Странно, что еще до информации от полиции в соцсетях появился поток вбросов о том, что Поляков якобы умер из-за смешивания алкоголя с наркотиками. Это выглядит как попытка еще до всякой экспертизы и выводов следствия сформировать мнение общественности и дискредитировать уже умершего человека.

6. Больше всего вопросов, почему силовые структуры проигнорировали тот факт, что Антон Поляков жестко критиковал власть. В особенности накануне своей скоропостижной смерти.