Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

Об этом Галина Янченко сообщила в своем Telegram в субботу, 9 октября.

Народный депутат проинформировала, что смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По ее информации, это показала токсикология.

Депутат от "Слуги народа" сообщила о результатах токсикологии. Источник: Telegram/Галина Янченко

Ранее "Страна" сообщала, что история скоропостижной смерти народного депутата Антона Полякова обрастает новыми деталями. 33-летний политик скончался в ночь с четверга на пятницу на заднем сидении такси. Полиция озвучила свои версии. Все они сходятся к тому, что Поляков либо умер от проблем со здоровьем - то есть, естественных причин - либо отравился каким-то веществами или алкоголем.

Также мы информировали, что для установления причины смерти тело Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "Естественная смерть".