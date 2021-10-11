У экс-спикера Дмитрия Разумкова тоже немало вопросов по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

Об этом он заявил перед церемонией прощания с нардепом, которая проходит 11 октября в Чернигове, сообщает корреспондент "Страны".

"Я с Антоном Поляковым проработал более двух лет. Несмотря ни на что, мы нормально общались. Нельзя собой подменять правоохранительные органы и экспертизы, но у меня много вопросов, которые возникают. То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым, непохоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят", - заявил Разумков.

Комментируя заявление народного депутата фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой, которая обрадовалась смерти нардепа, Разумков призвал всех оставаться людьми.

"За такие вещи нужно отвечать, наказание в виде отстранения на пять заседаний Верховной Рады - этого точно недостаточно", - сказал Разумков.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня, 11 октября, в Чернигове политики и горожане прощаются с нардепом Антоном Поляковым.

Отметим, что в крови нардепа обнаружили алкоголь и метадон. В МВД рассматривают две версии: самостоятельное употребление или отравление.

Также мы сообщали, что на церемонию прощания прибыл Тарас Батенко сопредседатель депутатской группы "За будущее", в которой состоял Поляков. Он заявил, что в политсиле не верят в естественную смерть Антона Полякова.