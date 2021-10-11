В Чернигове в эти минуты идет церемония прощания с нардепом Антоном Поляковым, который скончался в Киеве 8 октября.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Церемония прощания началась в 10:00 в Черниговской филармонии. В зал, где находится гроб с Поляковым, уже несут венки. В том числе занесли большой венок от Верховной Рады.

В филармонии собираются родственники и друзья умершего. Отметим, что в 11:45 в Преображенском соборе начнется отпевание Антона Полякова, а в 13:00 прощание состоится на городском кладбище.

Напомним, 33-летнего нардепа Полякова обнаружили мертвым в такси в ночь с 7 на 8 октября. После этого в полиции открыли уголовное дело по статье "Убийство" с пометкой "Естественная смерть".

"Страна" подробно писала о главных вопросах к делу о смерти нардепа Антона Полякова. В частности, на шее умершего были обнаружены странные следы, которые, как считают в полиции, могли появиться, когда его вытаскивали из машины. Кроме того, в его организме был обнаружен всего 1 промилле алкоголя.

Также мы сообщали, что нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова в крови нашли не толкьо алкоголь, но и метадон.