Народный депутат Анна Скороход сменила аватар у себя в Facebook, поставив фото погибшего от отравления смесью метадона и алкоголя своего коллеги Антона Полякова.

Она также опубликовала расписание похорон народного депутата, слухи о связи с которым распространил Давид Арахамия из "Слуги народа".

"Дорогие друзья!

Прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится завтра, в понедельник, 11 октября.

10:00 -11:30 - прощание, Г. Чернигов, пр. Мира 15 (Филармония)

11:45 - отпевание, Г. Чернигов, ул. Преображенская, 1 (Спасо-Преображенский собор 200 м от филармонии)

13:00 - захоронение, кладбище "Яцево", г.. Чернигов, ул. Кленовая, 25;

14:00 - поминальный обед, ресторан "Градецкий", г. Чернигов, пр. Мира 68", написала Скороход.

Ранее "Страна" сообщала, что скончавшегося 8 октября народного депутата Антона Полякова похоронят в его родном городе - Чернигове.

Мы также сообщали, что подруге умершего Полякова "слуге народа" Анне Скороход стало плохо и в Раду вызвали "скорую помощь".

"Состояние крайне нестабильное. Сотрудники секретариата, охранники говорят, что никогда такого не видели. Она кричала, истерила, ей было буквально плохо. Вызвали скорую, она же с Поляковым больше всех общалась. Не выдержала, нервы сдали", - заявил источник "Страны".