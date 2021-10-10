Скончавшегося 8 октября народного депутата Антона Полякова похоронят в его родном городе - Чернигове. Церемония прощания состоится в понедельник, 11 октября.

Траурная церемония пройдет в местной филармонии, расположенной по адресу: проспект Мира, 15. Процессия начнется в 10 часов.

Об этом говорится на странице умершего парламентария в Facebook.

"Уважаемые друзья!

Прощание с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится завтра, 11.10.2021, в 10:00. Черниговский областной филармонический центр, проспект Мира д. 15", - написано на стене Полякова в соцсети.

Напомним, член группы "За будущее" Антон Поляков скончался 8 октября в Киеве. Перед смертью он был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, где выпивал. После вечера в заведении он направлялся домой на такси, и в салоне машины ему стало плохо. Он скончался.

Согласно результатам экспертизы, смерть депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Позже стало известно, что в крови Полякова найдены алкоголь и метадон. В следственных органах допускают, что метадон Полякову в алкоголь могли подсыпать.