Сегодня, 11 октября, в Чернигове в последний путь проводят трагически погибшего народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее" - Ред.).

Начало траурных мероприятий запланировано на 10:00. По состоянию на 09:30 гроб с телом умершего ещё не доставили в здание филармонии, как передают с места корреспонденты "Страны".

На месте дежурят несколько правоохранителей. Родственников и друзей умершего пока ещё нет.

Организаторы прощания заявили, что в помещение филармонии будут пускать по десять человек из-за карантинных ограничений.

В 11:45 запланировано отпевание в Преображенском соборе. В 13:00 прощание пройдет на городском на кладбище, после чего тело погибшего предадут земле.

Ближе к 10.00 у входа в филармонию начали собираться горожане чтобы попрощаться с Антоном Поляковым. Также прибыла бригада медиков.

Телеграм-канал "Политика "Страны" публикует первое видео из Чернигова.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в крови погибшего депутата Антона Полякова найдены алкоголь и метадон. Причем, пока неясно он сам принял наркотик или ему подмешали его в алкогольный напиток.

Также мы рассказывали, что народный депутат Анна Скороход сменила аватар своего Facebook на фото Антона Полякова. Слух о том, что у нее был роман с погибшим распустил глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.