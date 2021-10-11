Тарас Батенко, сопредседатель депутатской группы "За будущее", в которой состоял скончавшийся нардеп Антон Поляков, заявил, что его политсила не верит в естественную смерть депутата.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны" из Чернигова.

"Никаких наркотических веществ Антон Поляков не употреблял. Мы такого не замечали. Абсолютно здоровый мужчина, энергичный, жизнерадостный, который достаточно жестко отстаивал свою гражданскую позицию. Поэтому у нас сразу возникает вопрос, насколько это была природная смерть", - сказал он.

Также нардеп прокомментировал реакцию "слуги народа" Третьяковой на смерть Антона Полякова.

"Мы требуем всеми фракциями парламента, кроме "слуг", чтобы ее отозвали с должности главы Комитета по вопросам социальной политики", - сказал он.

Напомним, "Страна" писала о том, что 11 октября в Чернигове политики и горожане прощаются с нардепом Антоном Поляковым, которого обнаружили мертвым в киевском такси в ночь с 7 на 8 октября.

Также мы подробно рассказывали, как ранее "слуга народа" Третьякова порадовалась смерти Полякова, и разбирались, что ей за это будет.