На церемонию прощания с нардепом Антоном Поляковым, которая 11 октября проходит в Чернигове, приехала его коллега по депутатской группе "За будущее" и подруга Анна Скороход.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Нардеп Анна Скороход зашла в здание Черниговской филармонии, где в 10:00 началась церемония прощания. Однако ее ограждают от камер и любых комментариев.

Когда Скороход зашла в зал, где установлен гроб, жена Полякова начала возмущаться. "Как ты посмела сюда прийти", - заявила вдова Полякова. Однако конфликт быстро утих, Скороход осталась в зале, но отошла в сторону.

Напомним, что Анна Скороход тесно общалась с Антоном Поляковым. Они сидели рядом в комитете Верховной Рады и проводили время вместе вне парламента. А после смерти Полякова глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия распустил в партийном чате слухи, что у Антона и Анны якобы был служебный роман, но недавно Скороход ушла от Полякова.

Также мы писали о том, что перед смертью Поляков провел вечер с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Его допросили, однако после этого в полиции заявили, что он не является подозреваемым.

Кроме того, мы сообщали, что после известия о смерти Антона Полякова подруге умершего нардепа Анне Скороход стало плохо, и в Раду вызвали "скорую".