"Страна" опросила жителей Чернигова и узнала, верят ли в естественную смерть народного депутата от партии "За майбутне" Антона Полякова или это было убийство.



Один из местных жителей заявил, что Поляков в жизни был аккуратным человеком и употребить наркотики не мог.

"Что-то было там, что-то было неестественное. Дело в том, что я его хорошо знаю.

Мы не единожды были вместе на шашлыках. Во-первых, лишнего никогда не выпьет, либо это всегда солидные напитки. Он был аккуратный человек в жизни. Правильное заключение никто не сообщит, я оцениваю со своего возраста. Пишут одно, а в действительности другое. Чтобы сам он принял этот наркотик - нет", - поделился он.

Житель Чернигова Виктор Николаевич также уверен, что Полякова отравили, когда он был в ресторане.

"Очень жаль, молодой человек. Это мой депутат, за которого я голосовал. Вся семья моя скорбит. Хороший парень, активный был. Много выступал, много сделал предложений в Верховной Раде. С народом общался, был настоящим человеком, истинным депутатом. Мне кажется, отравили, когда он сидел в ресторане. Ну не мог он сам", - считает он.

Другой горожанин четко убежден в том, что нардеп умер не своей смертью.

"Естественная смерть? Нет и еще раз нет. Разберутся, скажут, люди все узнают. Он не чужой человек. Учила его моя дочка. Вечная память ему", - рассказал он.

Жительница Чернигова Татьяна утверждает, что это было убийство, а смерть Полякова была прописана "по сценарию".

Кроме этого, она добавила, что не верит в честное расследование по этому делу.

"Стопроцентно не верю. Его ликвидировали, он не сам. Его просто ликвидировали, как ненужного человека, который перестал выполнять указания президента. Сам бы он ничего себе не подсыпал.

Это было сделано, как по сценарию. Более того я не верю, что это расследуют и кого-то накажут. Может быть и расследуют, но истинную причину не скажут. Скажут, что он помер от сердечной недостаточности.

Когда он не оказался во фракции "Слуга народа", я этому порадовалась, потому что он наконец не стал состоять в этом кодле. После этого я его зауважала, потому что там, чтобы быть хорошим, надо слушаться, а он слушаться не хотел", - заявила она.

Еще одна жительница города также считает, что Антону Полякову "подсобили". А ее сын уточнил, что людям были близки взгляды нардепа.

"Конечно не верим, что он умер своей смертью. Подсобили его. Он был хороший, приветливый. Позиция своя была, близкая к людям. В основном здравомыслящие люди все уважали его позицию. Жалко, 33 года и такой человек", - резюмировала она.

Напомним, в ночь на пятницу, 8 октября, в Киеве умер народный депутат Антон Поляков. Одним из первых о его смерти сообщил бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

В полиции официально подтвердили смерть нардепа. По данным правоохранителей, депутату стало плохо в такси, но приехавшие медики скорой помощи не смогли его спасти. Открыто уголовное дело по факту смерти 33-летнего Антона Полякова с пометкой "естественная смерть".

Ранее "Страна" рассказывала о версиях смерти нардепа Антона Полякова. Также мы публиковали фото с места трагедии и собрали все, что известно о нардепе Антоне Полякове.

Кроме того мы сообщали, что погибшему депутату Полякову могли подсыпать метадон в алкоголь.