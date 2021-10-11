В понедельник, 11 октября, после церемонии прощания в Чернигове на центральной части кладбища "Яцево" похоронили народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее!").

Об этом сообщают корреспонденты "Страны" с места событий.

На церемонии прощания присутствовала и подруга Полякова, народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход. Она привезла большой похоронный венок, на траурной ленте которого было написано: "Я тебя безумно люблю".

Кроме того, Скороход подходила прощаться к гробу и поцеловала Полякова прямо в губы. Такой поступок вызвал возмущение родственников покойного. Стоит отметить, что Поляков был женат.

После того, как гроб с Поляковым закопали, родственники пригласили всех присутствующих на поминальный обед. Однако между родственниками Полякова, в частности его матерью, и Скороход состоялся серьезный разговор. Обе стороны выглядели достаточно враждебно настроенными, а по итогу диалога разошлись в разные стороны.

Напомним, Анна Скороход довольно близко общалась с Антоном Поляковым, они рядом сидели в Верховной Раде и проводили время вместе вне парламентских сессий. Уже после смерти Полякова глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия распустил слухи в партийном чате, что между ними был роман. Об этом же неофициально говорят и другие депутаты.