Источник "Страны" в МВД отрицает, что таксиста, который подвозил нардепа Антона Полякова, избивали на допросе (об этом ранее заявлял его адвокат). Однако источник подтвердил, что изначально таксист дал ложные показания.

Кроме того, источник рассказал новые важные подробности последнего вечера жизни Полякова.

"Когда таксиста допросили патрульные в первый раз, не под протокол, он сказал, что подобрал Полякова на остановке. Потом, когда начали проверять маршруты таксиста, выяснилось, что это неправда. Потом его допросили ещё раз. Таксиста никто не бил - его посадили на детектор лжи. И после этого он понял, что отпираться смысла нет", - сообщает источник "Страны".

В итоге водитель признался, что ему позвонил товарищ, который тем вечером выпивал вместе с Поляковым и Русланом Джамбулатовым. И попросил поездить какое-то время за машиной, где в тот момент катался по городу Поляков.

"Таксист рассказал, что его попросили ездить за машиной, где был Поляков. Что уже само по себе очень странно. Зачем ездить за машиной было? Почему нельзя сразу было в такси посадить? Таксист сказал, что когда Поляков к нему сел, он ещё был в сознании, хоть и явно пьян, а потом уже в такси ему стало плохо. То есть, вместо того, чтобы вызвать Полякову скорую, его переложили в такси. Таксиста позвал третий друг, который выпивал с Поляковым. Но таксист испугался сразу об этом сказать", - уточнил источник "Страны".

Как заявил Джамбулатов на допросе, поводом для "вечеринки" трёх друзей якобы стали проблемы в личной жизни Антона Полякова.

"Это было как в "Криминальном чтиве". Они выпили, катались в машине Джамбулатова пару часов, а потом третий товарищ позвал таксиста. Один вопрос остаётся: Поляков сам глотнул метадон или ему подмешали? Либо уговорили принять, не объясняя что это? Ведь метадон это не сахар, а в смеси с алкоголем - это почти верная смерть. И вряд ли этого не знал Поляков. И наверняка об этом знали и его попутчики", - говорит источник "Страны".

Напомним, 8 октября в Киеве патрульные остановили такси из-за нарушения ПДД. На заднем сидении обнаружили нардепа Полякова, он был без сознания. Медикам не удалось его реанимировать. Таксиста (гражданина Азербайджана Эльмира М. - Ред.) допросили следователи и он рассказал, что нардеп поймал такси на улице и в машине ему стало плохо.

Однако потом таксист признался, что дал ложные показания.

Также сообщалось, что в крови Полякова обнаружили метадон. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего: самостоятельное употребление или отравление.