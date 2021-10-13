Мэрия Киева разорвала с некоторыми перевозчиками договора на обслуживание 21 городского маршрута, с улиц столицы убирают 234 маршрутных автобуса. Решение было принято в связи с поддельными документами.

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Тelegram-канале и в Facebook.

Решение разорвать договоры было принято по результатам проверки документов. Выяснилось, что на предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные, неверно указывали вместительность, госномера, период обновления автопарка и информацию об экологичности машин.

"На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие", - сказано в сообщении.

Таким образом, 6 октября расторгли договоры с двумя перевозчиками, а 12 октября было расторгнуто еще 8 соглашений. На маршруты, с которых были сняты автобусы, направят дополнительные силы "Киевпастранса".

"Чтобы не допустить провокаций и физического уничтожения еще не проверенных документов, КСП усилила охрану предприятия. Аудит продолжается, к бурной реакции маршруточной мафии готовы. Попытки саботажа перевозки киевлян только заставят мэрию действовать более решительно", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что будет с транспортом после ужесточения ковид-ограничений с 21 октября.

Также сообщалось, что в Мелитополе в маршрутки пускают по ковид-паспортам.