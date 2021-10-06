В Киевской городской государственной администрации отреагировали на жалобы жителей по поводу крайне неприятного запаха канализации на улицах города. В мэрии считают, что проблем с качеством воздуха в столице нет.

Об этом заявил "Стране" источник в КГГА.

"На данный момент мы не фиксируем никаких проблем с качеством воздуха. Информация от людей, комментирующих разные запахи, не подтверждается. В городе проходят различные ремонтные работы, связанные с аварийными ситуациями. Для мегаполиса это нормально, тем более сейчас в преддверии отопительного сезона активнее тестируются городские системы. Но мы обязательно обратим внимание на такой вопрос и будем отслеживать ситуацию", - заверил "Страну" источник.

Днем 6 октября мы сообщали, что в центре Киева уже три дня подряд люди жалуются на сильнейший запах канализации. Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

А в начале сентября "Страна" писала о другой малоприятной аномалии в столице: цветении реки Днепр и вызванном им море рыбы в его водах. Из-за обилия водорослей водная артерия местами превратилась в кисель.