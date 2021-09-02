Стали известны причины "позеленения" Днепра, который этим летом местами превратился в вязкую и густую жижу. Такая ситуация не редкость в последние годы, однако в этом - Днепр "зацвел" аномально рано, а водорослей было столько, что начался мор рыбы. Причем ухудшение качества воды фиксировали не только в Киеве, но и в Днепре, Черкассах и других городах, которые стоят на главной реке Украины.

Разбирались, почему "зеленеет" Днепр и можно ли что-то с этим сделать.

Как Днепр "зацвел" посреди лета

Киевляне стали жаловаться на "зеленую воду" в Днепре уже в июле. В сети стали появляться видео, на которых было видно, что вода не просто "цветет" от водорослей, но их так много, что река местами превратилась в густой и вязкий "кисель".

Сеть облетели фото рыжего пса, который после купания в Днепре "позеленел".

Фото: facebook.com/egor.firsov

Неудобства доставил и сильный неприятный запах воды. Так, в августе на сильную вонь от воды жаловались в районе ТРЦ River Mall. Очевидцы рассказывали, что она чувствовалась даже через закрытые окна в радиусе одного километра.

Из-за того, что водоросли толстым слоем покрыли воду. в некоторых местах из-за нехватки кислорода начался мор рыбы.

При этом подобная ситуация наблюдалась не только в Киеве, но и в других областях, где протекает река. Например, в Черкассах, городе Днепр.

Почему вода позеленела

О том, почему Днепр превратился в зеленый кисель "Стране" рассказал директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко.

По его словам, сыграло два фактора - рекордная летняя жара и загрязнение. Они усугубили обильное цветение сине-зеленых водорослей, из-за чего вода в Днепре приобрела соответствующий цвет и запах.

Дело в том, что эти водоросли активнее размножаются именно в теплой и грязной воде.

"Где вода чистая, таких водорослей нет. Например, в Десне водорослей почти нет, а вот Днепр более грязный, течения практически в нем нет, вода нагревается и в ней водоросли бурно расцветают. То есть, причина - это загрязнения и жара", - рассказал Владимир Борейко.

На ситуацию с загрязнением повлиял слив удобрений и плохая канализация, которая смывает грязь с улиц Днепр, Это наблюдается минимум последние двадцать лет, с тех пор, как город разрастается.

По мнению эколога, решить ситуацию мог бы закон, который позволит штрафовать фермеров за чрезмерное использование удобрений и заставит олигархов ставить очистные сооружения.

Кроме того, по словам Владимира Борейко, нужно заставить мэра Киева Виталия Кличко обратить внимание на реконструкцию Бортнических очищающих сооружений и на то, что на киевских пляжах почти нет туалетов.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экологии Олег Бондаренко сказал, что проблема с "позеленением" Днепра не новая, но в этом году из-за рекордной жары оно началось очень рано - в июле. Обычно это происходит в конце августа-сентябре.

Олег Бондаренко отметил, что на загрязнение вод влияют фосфаты и что правительство уже приняло постановление, которое ограничит количество фосфатов в моющих средствах. Норма вступит в силу в 2024 году.

Также он сказал, что проблему усугубляет то, что у экоинспекции связаны руки и она не может совершать рейдовую проверку водных ресурсов Днепра. В частности, отслеживать незаконную канализацию.

Последним фактором, который, по словам Олега Бондаренко, повлиял на загрязнение Днепра, стал новый энергетический рынок. Он сильно изменил гидрорежим Днепра, появилась стоячая вода. Этот вопрос требует координации действий нескольких ведомств.