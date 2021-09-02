Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко рассказал "Стране" о причинах резкого позеленения реки Днепр.

Как заявляет эксперт, вода в Днепре "зеленеет" из-за аномальной жары и загрязнения. В сумме эти факторы привели к обильному цветению сине-зелёных водорослей, из-за которых Днепр приобрёл соответствующий цвет и запах.

"Основные причины - жаркое лето и грязная вода. Это цветут сине-зелёные водоросли, они любят грязную воду, которой питаются, и жаркое лето, то есть тёплую воду, где размножаются. Там, где вода чистая, таких водорослей нет. Например, в Десне водорослей почти нет, а вот Днепр более грязный, течения практически в нем нет, вода нагревается и в ней водоросли бурно расцветают. То есть, причина - это загрязнения и жара, и как следствие, размножение в огромном количестве именно сине-зелёных водорослей", - говорит Борейко.

Эксперт утверждает, что подобное явление - не новое для Днепра. При этом большую роль на цветение реки оказал слив удобрений и плохая канализация.

"Такое наблюдается уже 20 лет минимум. Когда город стал довольно большим, и с каждым годом становилось все жарче. На самом деле, в этом году ещё не так зелено, как, например, в прошлом. Промышленность здесь не очень повлияла. Прежде всего, это использование удобрений, которые сливаются по реке, отсутствие нормальной канализации, которая смывает всю грязь с улиц в Днепр, использование стиральных порошков. Всю эту органику сливают в Днепр, а она для сине-зелёных водорослей - как те же удобрения для кукурузы", - сообщает эксперт.

Решить ситуацию, по мнению Борейко, можно принятием закона, который позволил бы штрафовать фермеров за чрезмерное использование удобрений.

"Нужно стараться, чтобы вода не была загрязнена. То есть, заставлять олигархов ставить очистные сооружения, заставить мэра Киева Виталия Кличко наконец обратить внимание на реконструкцию Бортнических очищающих сооружений, сначала принять закон, а потом штрафовать фермеров за то, что они бесконтрольно рассыпают кругом удобрения. Ну и просто перестать ходить в туалет в воде - это очень важный момент, потому что почти нигде на пляжах нет туалетов, а потом все смывается в реку дождями", - отмечает он.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экологии Олег Бондаренко подтвердил, что цветение синие-зелёных водорослей уже давно вызывает "позеленение" Днепра. Однако в этом году оно началось раньше из-за аномально жаркого июля.

"На самом деле, это явление абсолютно не новое для реки Днепр. Исследования, которые проводились в 60-х годах, уже тогда выявляли такое обильное цветение. Оно присуще концу августа - началу сентября, когда высокая температура способствуют цветению водорослей. Первый способствующий фактор - тепло, второй - питательной средой являются различные химвещества, те же самые фосфаты и другие выбросы, которые осуществляются по длине всего Днепра. В этом году просто был аномально тёплый июль, поэтому они начали появляться раньше", - объясняет он.

По словам Бондаренко, правительство уже приняло постановление, которое ограничит количество фосфатов в моющих средствах. Такое ограничение должно повлиять на ситуацию с "озеленением" Днепра, однако в силу оно вступит только с 2024 года.

"Что мы делаем? Во-первых, правительство полтора месяца назад приняло долгожданное постановление об ограничении фосфатосодержащих моющих материалов - ограничение их завоза и производства. Единственная проблема - по требованиям ВТО мы не можем их запретить сразу же, поэтому мы их производство и завоз запрещаем с 1 января 2024 года", - рассказывает глава комитета.

При этом, как заявляет Бондаренко, ещё одной проблемой в этом вопросе является ограниченная деятельность экоинспекции. Так, по действующему законодательству инспекция не может совершать рейдовую проверку водных ресурсов Днепра.

"Вторая проблема - незаконная канализация и деятельность водоканалов, которые являются одними из крупнейших загрязнителей водных ресурсов. Все это решается одним способом - тщательные проверки со стороны экоинспекции, выявление нарушителей и приостановление их деятельности, штрафы. Но есть проблема - деятельность экоинспекции, к сожалению, регулируется общим законом "Про основные принципы госконтроля в хозяйственной сфере", и по этому закону у экоинспекции крайне ограничены полномочия. Они не могут делать рейдовую проверку, например, когда видят подобную ситуацию с Днепром. Сейчас мы во втором чтении принимаем закон "О государственном экологическом контроле", в этом законе такие полномочия будут", - говорит "Стране" Бондаренко.

Последним фактором, который повлиял на загрязнение Днепра, стал новый энергетический рынок. Бондаренко считает, что он сильно изменил гидрорежим Днепра, способствуя появлению стоячей воды и последующему озеленению.

"Новый энергетический рынок, который появился два года назад, к сожалению, существенно изменил гидрорежим на Днепре. Существующий гидрорежим создаёт стоячую воду, а она является одним из главных факторов для размножения водорослей. Этот вопрос требует координации действий нескольких ведомств, но я однозначно буду его поднимать", - подытожил он.

Напомним, в мае в Киеве река Лыбедь внезапно окрасилась в ярко-желтый цвет.

Также сообщалось, что в Киеве в Днепре зафиксировали температурный антирекорд.