На борту Международной космической станции (МКС) снова возникли проблемы в российском модуле "Звезда". Русские космонавты, во время очередного сеанса связи с Землей, вновь доложили в Центр управления полетами (ЦУП) о странных и неприятных запахах внутри модуля.

Об этом передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на данные радиопереговоров экипажа с Землей.

Космонавты рассказали, что почувствовали посторонний запах в районе работавшей системы кондиционирования воздуха в модуле. Позже космонавты добавили, что запах стал менее выраженным.

В Центре управления полетами экипажу ответили, что обе системы кондиционирования были отключены. Космонавтам дали команду протереть салфетками возможное место появления запаха для последующего анализа образцов специалистами на Земле и при необходимости включить систему очистки воздуха.

Напомним, что сейчас на МКС выполняет свою миссию уже 65-я космическая экспедиция. В ее состав входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ван Де Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японский исследователь Акихико Хосиде (он же и командир МКС - Ред.) и француз Том Песке.

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