В центре Киева уже три дня люди жалуются на сильнейший запах канализации.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина в Instagram-stories. Эту информацию подтверждают и читатели "Страны".

"Воняет канализацией, при том в абсолютно разных районах, в центре, в частности, на Золотых воротах", - пожаловалась депутат.

В киевской мэрии прокомментировали "Стране" причину сильного запаха канализации в разных районах столицы, который уже несколько дней замечают киевляне.

Официально в КГГА сообщают, что им неизвестно о каких-либо проблемах с канализацией в городе. Собеседники "Страны" в мэрии отмечают, что прорыв канализации был только в одном районе Киева - Голосеевском. Однако это не объясняет, почему сильный запах слышен и в других частях Киева, включая центр. Пока что в мэрии изучают вопрос и обещают скоро дать официальное объяснение неприятному запаху в столице.

Напомним, в начале сентября мы писали о том, что в Киеве "позеленел" Днепр. По данным специалистов, на ситуацию с загрязнением повлиял слив удобрений и плохая канализация, которая смывает грязь с улиц в реку. Это наблюдается минимум последние двадцать лет, с тех пор, как город разрастается. В то же время, по данным эколога, чтобы не допускать такие ситуации, необходимо, в частности, отслеживать незаконную канализацию.

Также мы рассказывали, что Умань завалило мусором после наплыва хасидов, а коммунальщики отказывались его вывозить. На фото, которые мы публиковали запечатлена целая свалка с одеждой, одеялами и пакетами с пищевыми отходами.

Между тем, в Харькове коммунальщики летом купили через Prozorro две тысячи литров пива.