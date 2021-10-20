В Киеве сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, город находится на пороге красной зоны карантина. Мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан вакцинироваться, чтобы избежать локдауна.

Об этом мэр Киева написал в своем Telegram-канале в среду, 20 октября.

По его информации, за минувшие сутки в Киеве выявили более тысячи новых случаев коронавируса, более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии.

"Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге "красной" зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать самых строгих ограничений - массовая вакцинация", - написал Кличко.

Городской глава рассказал, что 98% госпитализированных пациентов с коронавирусом - не вакцинированы и призвал не слушать "дикую пропаганду антипрививочников".

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, или - изоляция!" - резюмировал Кличко.

Кроме того, мэр столицы обнародовал баннер, на котором изображен он и написан призыв: "Хочешь шастать? Вакцинируйся!"

Напомним, ряд регионов Украины уже находится в красной зоне карантина. При этом сфере услуг разрешено работать, но при условии 100% вакцинации сотрудников и посетителей. Как работает карантин по новым правилам подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в двух крупных городах Украины начнут с помощью камер наблюдать за нарушителями карантина.