Министерство здравоохранения Украины изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения противоэпидемических требований.

Об этом на брифинге в понедельник, 18 октября, сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин.

По словам заместителя министра здравоохранения, речь идет об использовании специального программного обеспечения, которое не позволяет идентифицировать лицо, однако позволяет в течение нескольких часов выдать финальные цифры, сколько было нарушений дистанции, масочного режима и подобных вещей, подлежащих мониторингу.

Игорь Кузин сказал, что при внедрении пилотного проекта видеофиксации ни одно лицо не будет идентифицировано и, соответственно, не будут применяться никакие штрафные санкции. В свою очередь Минздрав будет получать информацию об общем проценте соблюдения противоэпидемических требований.

По словам главного санитарного врача, проект инициирован ВОЗ. В настоящее время он находится на финальной стадии разработки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве прогнозируют пик нагрузки на систему здравоохранения Украины во второй половине ноября. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, санитарный врач Игорь Кузин.

Также мы писали о том, как в некоторых украинских городах начнут с помощью камер наблюдать за нарушителями карантина. Речь о Киеве и Харькове или Днепре.