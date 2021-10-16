Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал показательные рейды и штрафы для тех украинцев, которые не собирается придерживаться карантина.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Чтобы иметь результат от карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не придерживаться, для этого и будут работать рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - сказал он.

В то же время Ляшко уточнил, что сейчас в Украине для контроля за соблюдением правил карантина создано 900 мобильных бригад. Также он рассказал, почему для привитых граждан остается актуальным требование о масках.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебречь противоэпидемиологическими правилам. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70-80% - дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, мы можем уже избавиться от масок на лице или нет", - добавил он.

Напомним, горсовет Запорожья принял документ, который предусматривает подготовку к переходу в "красную" зону. В нем говорится, что в общественном транспорте могут потребовать COVID-сертификат или другой документ, доказывающий, что пассажир не болен коронавирусом.