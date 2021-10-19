Житомир с субботы ужесточает карантин. Новые ограничения коснутся рынков, ТРЦ и ресторанов
Житомир усиливает карантинные ограничения с субботы, 23 октября. Прежде всего, меры коснутся работы продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг.
Такое решение на внеочередном заседании приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
В частности, работу рынков, торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг разрешат при таких условиях:
- 1 человек на 10 кв.м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров;
- только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позже чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Также в Житомире работу заведений питания ограничат временными рамками с 06:00 до 23:00. При этом заполненность заведения не должна превышать 50%, за одним столиком должно находиться не более четырех человек. А расстояние между столиками должно составлять два метра. Посетителей в заведение будут пускать только в средствах защиты.
У работников заведений должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.
Гостиницам и хостелам также будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у 100% работников заведения.
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