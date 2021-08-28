У каждого второго переболевшего коронавирусом спустя двенадцать месяцев есть хотя бы одно осложнение. Это выяснили специалисты из Китая.

Результаты их исследования приводит "The Lancet".

Исследователи изучили данные о 1 200 людях, которые болели коронавирусом в январе - мае прошлого года. На предмет осложнений их обследовали дважды - через полгода и год. Как выяснилось, долгосрочные посткоронавирусные симптомы были у 68% переболевших спустя шесть месяцев после выздоровления и у 49% — спустя двенадцать. Отмечается, что частота проявления некоторых симптомов, таких как депрессия, затрудненное дыхание, одышка, через год увеличилась.

У каждого третьего человека спустя 12 месяцев была одышка, еще у 26% наблюдалась тревожность либо депрессия. Количество людей, у которых после болезни проявились усталость и слабость, сократилось до 52% через полгода и до 20% через год.

Также ученые рассказали, что большая часть переболевших Covid-19 за год смогли успешно восстановиться, теперь они живут обычной жизнью.

Напомним, ранее мы писали, что узбекские ученые разработали помидор-вакцину от коронавируса.

Также сообщалось, что в США ученые нашли антитело, способное нейтрализовать все известные штаммы коронавируса.