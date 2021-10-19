Львовские врачи заявили об участившихся случаях такого осложнение COVID-19, как тромбоз. Всего за неделю хирургам 8-й городской клинической больницы пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Медики отмечают, что лишившиеся конечностей люди попали в COVID-отделение с тяжелым течением болезни. В впоследствии добавились и симптомы тромбоза.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба больницы.

"Если сравнивать, то с начала пандемии такие осложнения в 8-й городской клинической больнице случались лишь 15 раз. В зоне риска те, кто болеет диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с лишним весом или те, которые курят", - говорится в сообщении.

Медики объясняют, что COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию. Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", - говорится в сообщении.

Также медики предупреждают, что тромбоз как осложнение случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Потому, важно, после выписки из больницы быть на постоянном контроле у ​​семейных терапевтов.

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