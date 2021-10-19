Еще четыре украинских региона вслед за Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областями могут перейти в красную зону карантина.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе онлайн-брифинга во вторник, 19 октября.

По его словам, Житомирская, Луганская и Сумская области, которые показывают довольно критическую динамику, а также Харьковская, которая время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, могут перейти в красную карантинную зону.

Ганиченко уточнил, что в первую очередь, ужесточить карантин могут в Житомирской, Луганской и Сумской областях.

"В этих регионах чрезвычайно превышен коэффициент выявления случаев, который также отвечает за контроль над распространением заболеваемости", - добавил руководитель KSE.

В частности, в Сумской области этот показатель составляет около 36%, в то время, как во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют держать его на уровне пяти процентов и ниже.

Ранее мы рассказывали, как живут регионы, попавшие в красную зону карантина.

Также сообщали, что Львов со вчерашнего дня начал жить по правилам красной зоны. Ограничения ввела местная власть из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.