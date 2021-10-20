Начиная с субботы, 23 октября, в Сумской области вступят в силу ограничения "красной" зоны эпидемической опасности. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает министр Олег Немчинов в своем Тelegram-канале.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, в "красных" регионах Украины сфера услуг может продолжать свою работу, но только при наличии ковид-сертификатов у персонала и посетителей.

Напомним, с субботы карантин решением местных властей усилит также Житомир. У работников заведений общепита должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты. Гостиницам и хостелам также будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у 100% работников заведения.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как живут регионы, попавшие в красную зону.