В Украине не планируют вводить полный локдаун и останавливать экономику. Но единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация. Бизнес и общественные заведения могут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Имеем сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни", - говорится в сообщении премьера.

По его словам, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы.

"Вчера сделано рекордное количество прививок - 225 тысяч. Для регионов поставлена ​​задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 миллиона прививок за неделю. Призываю людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Житомир с субботы ужесточает карантин, новые ограничения коснутся рынков, ТРЦ и ресторанов.

Также мы сообщали, как живут регионы, попавшие в красную зону.