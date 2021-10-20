Комитет парламента по вопросам бюджета на заседании 20 октября утвердил выделение 25 миллионов гривен Министерству культуры и информационной политики. Деньги предназначены на информационную кампанию в поддержку вакцинации против короанвируса.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это правильно, но почему в октябре и только тогда, когда ковид захлестнул, а у больше миллиона доз вакцин истекает срок годности?" - прокомментировал решение комитета парламентарий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ввели принудительную вакцинацию представителей отдельных профессий, включая работников образования. Причем за отказ прививаться будут отстранять от работы.

Мы проводили опрос учителей и попросили их ответить, как они относятся к такому решению и что будут делать. Как видно из материала, большинство педагогов восприняли его негативно, так как оно породит массу трудно решаемых проблем, в том числе юридического характера.

Между тем государство не берет на себя ответственность за возможные побочные последствия вакцинации и даже отказывается обсуждать эту тему. Все это вызывает недоверие к прививочной кампании.