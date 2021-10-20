Министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого в Верховной Раде хотят заслушать с докладом из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом, заявил, что отстранит руководителя системы здравоохранения в Запорожья от работы. Это связано с тем, что глава Минздрава недоволен темпами вакцинации населения в городе.

Цитирует Ляшко пресс-служба ведомства в среду, 20 октября.

Сегодня глава Минздрава приезжал в Запорожскую область с рабочим визитом. Он посетил несколько пунктов и центров массовой вакцинации. По его мнению, у многих из них некорректно выстроена логистика и организация процессов. По итогам поездки Ляшко и решил отстранить от должности директора здравоохранения города.

"...И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки - более 226 000. И это не предел - регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье", - говорится в сообщении министра здравоохранения.

Отметим, что директором департамента здравоохранения Запорожского городского совета является 56-летняя Виктория Васильевна Ушакова.

Ранее мы писали, что, по данным на 18 октября, Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса, однако были использованы только половина из них.

Также сообщали, что Минздрав Украины рассказал о росте смертности от коронавируса за последнюю неделю.