В Москве госпитализирован с коронавирусом известный российский актер Сергей Безруков, который ранее рекламировал вакцинацию от коронавируса.

48-летнего артиста доставили в больницу с симптомами острой вирусной инфекции. По предварительным данным, он легко переносит заболевание, но находится под наблюдением врачей. Об этом сам Безруков написал в соцсети.

"Ну… Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!!!" - говорится в посте Безрукова в Instagram.

Также он сообщил, что спектакли с его участием перенесены на другие даты.

В комментариях артисту напомнили, что он делал прививку от коронавируса и рекламировал этот процесс.

"Вот, надеюсь, поэтому все пройдёт легче!!!" - ответил Безруков.

Напомним, попавшему в реанимацию с COVID-19 певцу Александру Серову стало лучше, его переводят в общую палату.

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