Евросоюз на текущей неделе намерен исключить Украину из списка стран, граждане которых при определенных условиях могут въезжать на территорию сообщества. После этого границы стран ЕС снова закроются для украинцев, как это было практически все время пандемии.

Об обновлении списка написал в Твиттере брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Позднее на этой неделе Украина будет удалена из рекомендованного ЕС списка третьих стран безопасных в отношении COVID-19 путешествий. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет попадать в список", - написал журналист.

В Евросоюзе существует список стран, гражданам которых нужно соблюдать определенные правила при въезде в сообщество. Совет ЕС пересматривает его каждые две недели и, в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновляет его.

Последняя правка списка была 8 октября, следующая ожидается 22 октября. Таким образом "небезопасной" наша страна может стать уже в субботу, 23 числа.

Поскольку считается, что в странах из списка позитивная ситуация с коронавирусом, государствам - членам ЕС рекомендуют открыть границы для путешествующих оттуда. Однако при выбывании из зеленого списка рекомендуется запретить въезд гражданам этих стран на территорию ЕС.

Сейчас кроме Украины в списке находятся Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и Китай.

При этом члены Евросоюза сами решают, какие ограничения устанавливать для тех или иных стран. Поэтому государства Евросоюза, которые пускают украинцев, могут и не закрыть свои границы, если так решат.

Между тем в Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 9 524 человек.

Как сообщала "Страна", в августе ковид-сертификат в "Дие" был признан в Евросоюзе.