Очередная фирма объявила о разработке лекарства от коронавирусной инфекции. Транснациональная фармацевтическая компания Merck заявила, что ее препарат способен облегчать течение болезни, что потенциально может снизить число госпитализаций и смертей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителей Merck, испытания показали, что получавших новое лекарство пациентов реже госпитализировали, чем тех, кто принимал плацебо. Также среди тех, кто применял препарат, меньше число смертей по сравнению с группой, получавшей плацебо.

В исследовании приняли участие 775 пациентов с COVID-19 разной степени тяжести. Все они находились в группе повышенного риска в связи с наличием различных заболеваний, при которых COVID-19 протекает тяжелее. Никто из участников исследования не был вакцинирован.

Всего 7,3% пациентов, принявших лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

В Merck заявили, что в ближайшее время обратятся к властям США и других стран мира для получения одобрения на использование препарата в форме таблеток. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в ближайшие недели может дать разрешение на использование лекарства.

Если использование таблеток одобрят, они станут первым лекарством от COVID-19 в капсулах. На данный момент все сертифицированные в США лекарства вводятся внутривенно.

Весной "Страна" делала обзор лекарств против короанвируса, которые на тот момент тестировали на людях.

Мы также сообщали неделю назад, что в отечественном Минздраве хотят клинически испытать на украинцах новые препараты от коронавируса.