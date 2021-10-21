На вокзале Киева из-за проверки у пассажиров ковид-паспортов задерживается отправка поездов

С сегодняшнего дня, 21 октября, для поездок между областями Украины обязателен сертификат вакцинации или тест на ковид. На киевском ж/д вокзале можно сделать и то, и другое. Экспресс-тест на коронавирус стоит 350 гривен и готовится менее чем за 15 минут. Его можно сдать прямо перед поездкой в другой регион Украины.

Вакцинироваться от коронавируса можно бесплатно в медпунктах вокзала. В наличии три вакцины на выбор: Coronavak, Covishield и Pfizer.

Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления "Укрзализныци", в комментарии "Стране" сообщил, что за сегодня на вокзале пассажиры сдали уже 600 тестов на коронавирус. Из них десять тестов оказались положительными.

"Этих пассажиров не допустили в поезда", - сообщил Перцовский "Стране". Он ожидает, что количество тестов возрастет до двух тысяч к концу дня.

Кроме этого, 120 пассажиров вакцинировались от коронавируса на киевском ж/д вокзале. При посадке в поезд пассажиры должны предъявить бумажные сертификаты вакцинации либо их цифровой аналог в "Дие". Или как альтернативу - тест на ковид.

Как убедился корреспондент "Страны", эти документы действительно проверяют проводники перед посадкой у всех пассажиров. Это касается и скоростных Интерсити, хотя раньше все документы для проезда стюарды проверяли, уже когда поезд трогался.

Из-за новой системы проверки на перронах образовываются большие очереди.

При этом у проводников нет сканеров для считывания QR-кодов - справки проверяют чисто визуально, сверяя паспортные данные пассажиров.

"Если есть сомнения в подлинности сертификата, проводник вызывает полицию, и дальше уже идёт разбирательство. За подделку документов пассажиру грозит уголовный срок", - отметил Перцовский.

Он признал, что процедура проверки паспортов вакцинации и тестов приводят к задержкам с отправкой поездов. На перронах скапливаются очереди из пассажиров. В среднем поезда отправляются с опозданием в 10-15 минут. Однако Александр Перцовский утверждает, что потом поезда нагоняют это время в дороге и прибывают вовремя.

Он также констатировал, что после введения ограничений на межобластные поездки в "Укрзализныця" уменьшился пассажиропоток.

"В два раза больше возвратов билетов и падение продаж на 40%", - отметил Александр Перцовский.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине ужесточили правила поездок между областями и разбиралась, что изменилось с 21 октября.

Также мы сообщали, что Ляшко назвал единственный способ проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19.