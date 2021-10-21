На заседании Кабинета министров 11 октября приняли изменения в постановление №1236, которые ужесточают правила пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидбезопасности. Новые правила вступили в силу 21 октября.

"Страна" рассказывает, что изменилось со среды и какие документы следует готовить тем, кому необходимо добраться в другую область.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров разрешены только при наличии у всех водителей, экипажей авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

для регионов желтого уровня эпидемической опасности - документа, подтверждающего полный курс вакцинации, или о получении одной дозы двудозной вакцины;

международного, внутреннего или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенной ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Новые правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, автобусами, авиационным и железнодорожным транспортом межобластного сообщения.

Правила распространяются на совершеннолетних. Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления упомянутых документов. Для детей старше 12 лет остается обязательным правило использовать защитные маски в общественных местах.

Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Однако в красных зонах региональные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право остановить работу любого общественного транспорта, кроме транзитного и межобластного.

Ранее "Страна" приводила объяснение "Укрзализныци", как ее сотрудники будут вместе с полицией контролировать наличие ковид-сертификатов у пассажиров.

Также мы рассказывали, как ездить между областями тем, кто имеет противопоказания к прививкам.