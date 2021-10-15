С 21 октября у невакцинированных от COVID-19 останется единственный способ воспользоваться межобластным автобусом или поездом - предъявить ПЦР-тест, действующий 72 часа. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

По словам главы Минздрава, если поездка для человека является крайне необходимой, а он до сих пор не сделал прививку, он должен предоставить отрицательный тест.

"Другой вариант - сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.

Как сообщил Ляшко, сложность ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине заключается не в уровне инфицирования, а в увеличении количества госпитализированных. По словам главы Минздрава, большинство из попавших в больницы - невакцинированные лица.

"Сами по себе цифры инфицирования не свидетельствуют ни о чем, сегодня мы говорим о госпитализации. Госпитализации, которые растут - это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95% госпитализированных - невакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - говорит Ляшко.

Напомним, с 21 октября в украинских поездах и межобластных автобусах у пассажиров начнут проверять наличие ковид-сертификата.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали, почему в Украине фиксируют высокую смертность от коронавируса.

Также мы сообщали, что министр Ляшко обвинил российскую пропаганду в низких темпах вакцинации в Украине.