В пятницу, 22 октября, Верховная Рада планирует принять постановление, которое предусматривает пропуск в здание парламента только владельцев ковид-сертификатов или справок о негативном результате ПЦР-теста.

Об этом со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого сообщает "Интерфакс-Украина".

"Постановление выносится завтра на голосование. Поддержка руководства Верховной Рады есть, поддержку всех фракций, кроме одной, также мы видим", - сказал Радуцкий 21 октября.

В случае принятия постановления пропуск в Раду по ковид-сертификатам начнется уже на следующей пленарной неделе. К этому сроку на всех входах в здание парламента будет установлена необходимая для этого техника.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Верховной Раде планируют оборудовать пункт вакцинации от коронавируса.

Также мы сообщали, что ранее Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от Covid-19. В него вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; всех учреждений образования.