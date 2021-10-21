В четверг, 21 октября, в день когда в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения, "Укрзализныця" развернула на вокзалах пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Пункты экспресс-тестирования появились на железнодорожных вокзалах в таких городах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава.

Пассажиры, у которых есть билет на поезд, но нет прививок от коронавируса, смогут сдать тест за 350 гривен и, если результат будет отрицательным, получить справку, которая станет основанием для проезда.

Помимо этого, в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре на вокзалах начали работать пункты вакцинации от коронавируса, где можно бесплатно получить прививку.

Напомним, с 21 октября в регионах Украины, где установлен желтый, оранжевый или красный уровень эпидбезопасности межрегиональные перевозки пассажиров разрешены только при наличии у всех водителей и пассажиров ковид-сертификатов, документов подтверждающих вакцинацию или справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

Также сообщалось, что четырем украинским областям приказали ужесточить карантин.