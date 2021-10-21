В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается менее чем через месяц - в середине ноября. При этом спад прогнозируют, в лучшем случае, на январь.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, которого цитирует "РБК-Украина".

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн, спад начнется не раньше января, в лучшем случае", - заявил Радуцкий.

При этом, по его словам, есть вероятность, что "весенней волны" коронавируса получится избежать. На данный момент в регионах, которые оказались в "красной" зоне, в три раза выросло количество вакцинаций от коронавируса в день и если так и будет продолжаться, то, по словам Радуцкого, возможно, весенней волны не будет.

Между тем в Украине увеличивается суточный прирост новых случаев коронавируса. По данным за 20 октября число новых случаев коронавируса в Украине превысило 22 тысячи.

Напомним, часть регионов уже попали в "красную" зону. "Страна" подробно рассказывала, как живут города Украины во время строго карантина.