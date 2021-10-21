Уже завтра, 21 октября, в Киеве состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором может быть принято решение об установлении в столице "красной" зоны карантина.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует УНИАН.

"На днях Киев попадет, как бы мы этого не хотели, но выглядит таким образом, что мы на днях попадем в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением вируса, к сожалению, в нашем городе ухудшается", - заявил городской глава.

По его информации, только за прошедшие сутки, 20 октября, в Киеве зафиксировали более 1,2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом и 39 летальных исходов среди пациентов с Covid-19. При этом больничные койки в столице заполнены более чем на 50% и каждый день поступают новые пациенты, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии.

"В пятницу состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города. Комиссия примет решение о введении дополнительных ограничений функционирования столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", - резюмировал Кличко.

Напомним, часть регионов Украины уже перешли в "красную" зону карантина.

Также сообщалось, что четырем украинским областям приказали ужесточить карантин.