В "Укрзализныце" назвали количество пассажиров, не допущенных к поездкам в первый день после вступления в силу ограничений, связанных с вакцинацией.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в четверг, 21 октября.

На железнодорожных вокзалах 10 городов Украины открыли пункты быстрого тестирования на коронавирус для пассажиров без прививки. Благодаря этому удалось обнаружить коронавирус у ряда людей, которые планировали воспользоваться поездом.

Дважды к поездам вызывались представители Нацполиции.

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"Укрзализныця" сообщает, что пассажиры могут сделать тест на 10 вокзалах в таких городах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава.

При наличии билета на поезд это будет стоить 350 гривень.

"Страна" информировала, что на вокзале Киева из-за проверки у пассажиров ковид-паспортов задерживается отправка поездов. При посадке в поезд пассажиры должны предъявить бумажные сертификаты вакцинации либо их цифровой аналог в "Дие". Или как альтернативу - тест на ковид.

Также мы писали, что в Украине ужесточили правила поездок между областями. На заседании Кабинета министров 11 октября приняли изменения в постановление №1236, которые ужесточают правила пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидбезопасности.