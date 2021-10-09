Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что вернулся в Киев. Об том он написал у себя в Instagram.

"Дело к обеду. Вернулся из отпуска, поработал несколько дней в Киеве, пообщался с политиками, бизнесом, позанимался делами посмотрел на события.. и в субботу, со всей очевидностью, понял, что надо вновь уделить внимание винной коллекции. Тем более, что каждый год, каждую вторую субботу октября винный праздник - день пинотажа - винограда, рожденного в южной Африке", - говорится в сообщении.

Также экс-глава МВД пожелал подписчикам хороших выходных и вкусного бокала вина в хорошей компании.

Напомним, бывший глава силового ведомства, показал публике снимок, как он сидит в уличном кафе с колбой красного вина.

Ранее "Страна" сообщала, экс-министр Арсен Аваков призвал уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков.

Также мы сообщали, что Аваков опубликовал видео из кустов и рассказал, что превращает колючки в цветы.