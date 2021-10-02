Бывший глава министерства внутренних дел Арсен Аваков после своей отставки наслаждается жизнью и продолжает постить оригинальные снимки. В этот раз, в субботу 2 октября, бывший глава силового ведомства, показал публике снимок, как он сидит в уличном кафе с колбой красного вина.

Свой автоснимок Арсен Аваков подписал цитатой великого персидского философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма.

"Вода не утоляет жажды... Я это пробовал однажды!" Любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу", - написал в сети отставной министр и добавил в постскриптуме, что жажду не утоляет даже "Трускавецкая" вода. Прямой намек на сегодняшнее собрание фракции "Слуга народа", которое проходит в этом городе.

Напомним, что Гийяс-ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн-Эбрахим Хайям Нишапури, Омар Хайям, родился 18 мая 1048 года в Нишапуре. Умер он 4 декабря 1131 года. Это великий персидский философ, математик, астроном и поэт. Он внес значительный вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. А его вклад в поэзию пережил многие столетия.

Ранее "Страна" сообщала, экс-министр Арсен Аваков призвал уволить Арестовича за видео, в котором тот назвал АТО курортом для мальчиков.

Также мы сообщали, что Аваков опубликовал видео из кустов и рассказал, что превращает колючки в цветы.