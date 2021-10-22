Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом.

Об этом "Стране" сообщил источник в его окружении.

При этом, по его словам, слухи о его тяжелом состоянии (их активно сегодня распространяют анонимные телеграм-каналы - Ред.) сильно преувеличены.

"Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести", - сказал источник.

Напомним, пару недель назад Арсен Аваков сообщил, что вернулся в Киев. Об том он написал у себя в Instagram. Перед этим бывший глава силового ведомства, показал публике снимок, как он сидит в уличном кафе с колбой красного вина.

В пятницу, 22 октября, Минздрав обнародовал свежие данные о состоянии дел на фронте коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 23 785 человек. Таким образом побит вчерашний печальный "рекорд". Напомним, что вчера, 21 октября в стране официально было выявлено 22 415 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 614 человек и это тоже очередной пик.

Всего же с начала эпидемии число жертв болезни достигло планки в 63 003 человека.