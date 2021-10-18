В Украине 35,5% учреждений общего среднего образования находятся на осенних каникулах с понедельника, 18 октября.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам министра, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5 125 учреждениях общего среднего образования Украины - это 35,5% от их общего количества.

Больше всего таких заведений в следующих областях:

Харьковская - 99% от общего количества в области;

Сумская - 94,3%;

Киевская - 77%;

Донецкая - 71,1%;

Запорожская - 65,4%.

Министр МОН рассказал о ранних каникулах в Украине. Источник: Telegram/Сергей Шкарлет

Ранее "Страна" информировала, что в Министерстве образования и науки обещают, что зарплаты учителей, несмотря на карантин, и даже в случае перевода школ на дистанционку, урезать не будут. Нормы касаемо выплат зарплат учителям прописаны в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Также мы писали, что в Украине детские сады и 1-4 классы продолжат работу даже при отсутствии вакцинации у 80% сотрудников.